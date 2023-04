Pioggia e Ramadan, piazza Baldissera in tilt: "Non ne possiamo più"

Pioggia e Ramadan, pizza Baldissera in tilt: "Non ne possiamo più"

Basta una giornata di pioggia e un evento per mandare completamente in tilt piazza Baldissera. Ormai la rotonda nel caos finisce quasi per non fare più notizia, ma commercianti e residenti sono sempre più esasperati per una situazione surreale. Tra ritrovo per la fine del Ramadan al Parco Dora e ritorno della pioggia, questa mattina piazza Baldissera è un inferno di auto e clacson, di smog e code.

Il serpentone su corso Venezia, in ingresso città, è lunghissimo. "Da residente e commerciante non ne posso più" afferma Carmela Ventra. "Inquinamento acustico esasperante: a tutti gli automobilisti con il pollice sul clacson farei un verbalone che non finisce più. Polveri sottili? Quante ne volete" è il commento della consigliera della Circoscrizione 5 di Fratelli d'Italia.