Volpiano, approvata la convenzione per il sottopasso alla ferrovia Canavesana in Regione Cravero

Nel Consiglio comunale di Volpiano di giovedì 20 aprile sono stati approvati sia la convenzione con Regione Piemonte, Rete Ferroviaria Italiana e Gruppo Torinese Trasporti, e sia lo stanziamento di 200mila euro da parte del Comune per la realizzazione di un sottopasso in conseguenza della prevista soppressione del passaggio a livello lungo la ferrovia Canavesana in Regione Cravero.

Il sindaco Giovanni Panichelli ha detto che "con l'approvazione della convenzione e il voto di ieri in Regione che destina quattro milioni di euro per quest’opera vengono compiuti due passi importanti per trovare una soluzione a questo problema. Non è ancora l'ultimo passaggio, perché adesso verrà convocata la Conferenza dei servizi, ma è giusto sottolineare il clima di collaborazione e la sinergia che si sono instaurati tra gli attori di questa vicenda con l'obiettivo di contemperare le diverse esigenze. Desidero perciò ringraziare Regione Piemonte, Rfi e Gtt per la disponibilità dimostrata".