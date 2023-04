Un incidente stradale si è verificato, nel tardo pomeriggio di oggi, all’incrocio tra corso Orbassano e via Gessi. Qui un’auto si è scontrata con un’ambulanza, che in quel momento aveva un paziente a bordo. Nonostante la violenza dell’impatto, che ha causato danno ai due veicoli, non si registrano feriti gravi. Tre le persone rimaste ferite, oltre al paziente già in ambulanza.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi del caso e per accertare la dinamica del sinistro.