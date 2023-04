"La Liberazione è una corsa": l'evento itinerante per celebrare il 25 Aprile

La Liberazione è una corsa. È questo il titolo della narrazione itinerante per il 25 Aprile organizzata dalla Rete Italiana per la cultura popolare.

Martedì 25 Aprile si potrà conoscere la storia di persone, strade e i palazzi di Torino durante i giorni della Liberazione. Dalla Caserma di via Asti alle 14:30 partirà una passeggiata letteraria organizzata dalla Rete proprio nel giorno della Liberazione che attraverserà il centro. La partecipazione è del tutto gratuita. Il direttore Antonio Damasco farà la narrazione di una città devastata dai bombardamenti. Riscritta sulla testimonianza orale di una staffetta partigiana di sedici anni, Carlo Mainardi, prigioniero dei nazifascisti.

Il ritrovo alle 14.30 alla Caserma La Marmora via Asti, luogo dove i prigionieri politici venivano torturati dalle squadre fasciste. Le tappe principali del percorso sono:

-Caserma “Alessandro La Marmora” Via Asti

-arrivo previsto, ore 17.00 al Polo del ‘900 dove si trova il rifugio antiaereo utilizzato dai torinesi per trovare riparo.

La passeggiata è inserita nell’ambito delle iniziative per il 25 aprile in collaborazione con il Polo del '900 con il sostegno del Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana del Consiglio regionale del Piemonte, nell’ambito delle iniziative promosse dalla Città di Torino.