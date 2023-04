Domani 25 aprile Castell’Alfero (AT) è in festa per la storica fiera “Viviverde”

Domani, 25 aprile il suggestivo paese astigiano, Castell'Alfero, accoglierà la nuova edizione della tradizionale fiera "Viviverde", che omaggia le eccellenze del territorio, dalle piante ai fiori, dall’artigianato locale all’enogastronomia.

Per tutto il giorno i visitatori potranno passeggiare per le vie e piazze del concentrico, tra l'esposizione di produttori e commercianti di piante e fiori, enogastronomia e artigianato locale.

Presso lo stand del Comune si potranno noleggiare e-bike e ricevere informazioni per scoprire questo angolo di Monferrato.

IL PROGRAMMA

Alle 10 partirà una passeggiata nella natura verso la Big Bench n.204 per festeggiare il primo compleanno della panchina gigante, dalla quale si potrà godere un'affascinante vista panoramica sul castello dei Conti Amico, dal lato del blocco più antico della casaforte seicentesca, sulla Valle Versa e sulle dolci colline del Basso Monferrato.

Gli antichi mestieri della campagna rivivranno sulla scenografica scalinata N. Sauro, mentre nei sotterranei del Castello, sarà possibile visitare la raccolta etnografica del Museo 'l Ciar che ospita migliaia di oggetti, attrezzature e ricostruzioni di ambienti, testimonianza della vita passata.

Alle 12 si terrà un suggestivo spettacolo degli sbandieratori e musici del Comitato Palio di Castell'Alfero, protagonisti da oltre trent'anni della tradizionale manifestazione del Palio di Asti.

Alle 13 presso lo sferisterio, ci sarà l'arrivo dei cavalieri del Donkey Ranch A.S.D. di Callianetto.

Non mancherà una proposta gastronomica locale, con menù della tradizione peimontese, presso lo stand della Pro Loco di Castell'Alfero (affettati, agnolotti, bollito e dolce), specialità street food e nei ristoranti locali.

Alle 15 presso lo sferisterio si terrà uno spettacolo per tutti i bambini con l'animazione della compagnia "Milettolandia", con i personaggi dei cartoni animati e la magia di uno spettacolo di bolle di sapone giganti.

Per il divertimento e lo svago dei bambini sarà allestita un'area con gonfiabili.

Sarà dato spazio anche ad eventi culturali: nei giardini, tra le storiche aiuole di bosso e tasso, verranno esposte opere di pittori e ceramisti locali. Nelle sale del castello sarà possibile visitare la mostra "Fiabe e liberazione" di Letizia Veiluva, artista e insegnante di illustrazione della Scuola di fumetto di Asti e l'esposizione personale dello scultore Livio Boscolo.

Alle 17 nel salone verde del Castello si svolgerà la presentazione delle opere letterarie della scrittrice astigiana Franca Garesio Pelissero, "Pane e pere a colazione" e "Ci piaceva ballare nonostante la guerra". Ex insegnante di lettere alla scuola secondaria superiore, da oltre vent'anni si interessa di archeo-antropologia, in particolare di tradizioni e usanze del mondo contadino piemontese.

L'associazione Val di Treu, in collaborazione con Acti di Asti, organizza presso l'area di sosta camper di Regione Valle 41, l'incontro con camperisti e l' animazione per bambini e non con "Guarda, prova e impara", entusiasmante avventura nel mondo dei cibi dalla terra alla tavola con la storia dei chicchi, dalla pianta alla loro trasformazione: sgranare il granoturco, macinare, tostare l'orzo, fare la polenta o gli spaghetti. I bambini verranno coinvolti in una serie di operazioni con antichi strumenti.

Sarà presente lo youtuber "Degio e la mula".

Durante l'intera giornata un servizio di navette gratuito collegherà la zona dei parcheggi di via vecchia fornace (loc. Stazione), con l'area della manifestazione.

Per informazioni:

Comune di Castell'Alfero, 0141-406611

www.comune.castellalfero.at.it

https://www.facebook.com/CastellAlfero

https://www.instagram.com/castellalfero_official/