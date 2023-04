Ufficio Immigrazione, la denuncia del Siulp: "Poliziotti lavorano mettendo a rischio la loro incolumità"

Continua a far discutere l' Ufficio Immigrazione di corso Verona , una struttura vetusta e non idonea, criticata sia dai fruitori dei servizi che da chi presta appunto servizio al suo interno: i poliziotti.

Rispedite al mittente le accuse di lunghe code, in buona parte risolte. Il sindacati ha però puntato i fari sulle condizioni di lavoro dei poliziotti: "Mentre e giustamente, in via cautelativa, si lasciano i richiedenti permessi di soggiorno all’esterno della struttura, i poliziotti, per ovvie ragioni di lavoro, devono lavorarvi all’interno, a rischio e pericolo per la loro incolumità".