Gtt si fa in quattro: entro ottobre arriva il biglietto "DailyX4" per spostarsi in comitiva

Un biglietto unico per spostarsi in città in gruppo, dedicato a chi arriva a Torino per visitare la nostra città e ai torinesi che hanno deciso di muoversi in compagnia degli amici o con la famiglia e dedicare del tempo alla riscoperta, o alla scoperta, delle tante bellezze e curiosità che la nostra città custodisce.



E' il “Daily x4” che entro l'inizio del prossimo ottobre entrerà nel pacchetto di titoli di viaggio di Gtt offrendo un risparmio: 12 euro il costo del nuovo titolo di viaggio su supporto digitale (su app Gtt), a fronte dei 14 euro e ottanta centesimi necessari per l'acquisto dei 4 biglietti singoli corrispondenti; 14 euro e 80 centesimi, invece di 18 euro, per quello cartaceo (modalità Chip on Paper).



La Giunta comunale ne ha approvato l'introduzione nella sua riunione di ieri, su proposta dell'assessora alla mobilità Chiara Foglietta.



"Il nuovo titolo di viaggio potrà intercettare nuovi potenziali utenti, che si tratti di gruppi, famiglie o turisti, riducendo ulteriormente l’uso del mezzo privato - commenta l'assessora -. Nel trasporto pubblico, sostenibilità sociale, ambientale ed economica sono gli obiettivi da perseguire, con l’attenzione rivolta sia alla quotidianità del servizio sia al rilancio delle progettualità turistiche e alle iniziative legate ai grandi eventi. Vogliamo consentire a tutti di potersi spostare in modo sempre più semplice”.



Biglietto valido per 4 persone, maggiorenni e minorenni, che dovranno necessariamente viaggiare insieme al portatore del titolo di viaggio, il “Daily x4” consentirà loro di spostarsi su tram, bus o metropolitana, dalla prima convalida, per l'intera giornata e per un numero illimitato di corse.



Sui mezzi di superficie il titolo dovrà essere validato una volta sia in caso di salita che di trasbordo, così come ai varchi della metropolitana che rimarranno aperti per consentire il passaggio di 4 persone, rilevate dalle fotocellule. Le modalità di controllo prevedono la constatazione della validità del titolo di viaggio e che il portatore dello stesso sia insieme ad un massimo di 3 persone. Non sono previsti vincoli relativamente alla maggiore o minore età dei viaggiatori. Va ricordato però che i minori fino agli 11 anni hanno diritto alla libera circolazione sull'intera rete urbana e suburbana Gtt gratuitamente.