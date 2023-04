Con "Persone al centro" Moncalieri offre un'opportunità a due disoccupati over 45

Una nuova opportunità importante per chi ha perso il lavoro e non è più un ragazzino. Sono aperte fino al 19 maggio le iscrizioni per il nuovo progetto dei Cantieri di Lavoro rivolto a disoccupati con età uguale o superiore ai 45 anni, promosso dalla Città di Moncalieri su iniziativa della Regione Piemonte e denominato “Persone al centro”.

In cosa consiste il progetto

Il progetto avrà una durata di 235 giornate lavorative per 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni. I partecipanti riceveranno un’indennità mensile di circa 500 euro e saranno coinvolti in attività di supporto alla cittadinanza come ad esempio accoglienza e accompagnamento di cittadini in difficoltà nell’accesso ad alcuni servizi alla persona comunali.

Il Cantiere sarà avviato indicativamente nella prima metà del mese di giugno per concludersi nel mese di maggio 2024. Il progetto è rivolto a due disoccupati diplomati di cui 1 individuato tramite selezione pubblica e 1 persona segnalata nominativamente dai Servizi socio-assistenziali.

Di Crescenzo: "Iniziativa di solidarietà sociale"

“La Città di Moncalieri ha già sperimentato con successo progetti per disoccupati che vengono impiegati in attività di solidarietà sociale – afferma l’Assessore alla Persona e al Lavoro Silvia Di Crescenzo - In questa fase particolare di transizione digitale, con il progetto “Persone al centro” si vuole offrire un servizio di accoglienza, informazione e supporto informatico per le persone più fragili, ad esempio gli anziani, che accedono ad uffici e strutture dell’ente pubblico”.

I requisiti e come candidarsi

Le persone interessate aventi i requisiti dovranno presentare domanda su apposito modulo (disponibile presso Moncalieri Informa e/o scaricabile dal sito www.comune.moncalieri.to.it - area tematica “Lavoro” – “Moncalieri Lavoro” – Cantiere di lavoro 2023) presentandosi presso gli uffici di Moncalieri Informa in via Real Collegio 44.

Per poter partecipare al progetto è necessario, al momento di avvio del progetto, aver compiuto 45 anni, essere residenti a Moncalieri e in possesso dell’ISEE 2023, non avere rapporti di lavoro in corso; inoltre, non bisogna essere inseriti in altri progetti di politica attiva e non essere beneficiari di ammortizzatori sociali (ed. es. NASPI) – per maggiori dettagli consultare l’Avviso pubblico della Città di Moncalieri.

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi presso: Moncalieri Informa - via Real Collegio 44 - 10024 Moncalieri(To) o al n. 011-64.22.38 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. email: moncalieri.informa@comune.moncalieri.to.it