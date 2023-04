1° Maggio: a Torino bus e tram con orario ridotto, come cambia la viabilità

A Torino e nella prima cintura orario ridotto per bus e tram in occasione della Festa del Lavoro. Lunedì 1° Maggio i pullman e i mezzi su binari saranno in servizio dalle 7 alle 12.30 e dalle 14.45 alle 19.30. Le seguenti linee saranno gestite sui percorsi festivi: 2 – 3 – 4 – 4N – 5 (con transito solo al mattino dal Cimitero parco) 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 CS – 16 CD. – 17 – 19 – 27 – 30 – 32 – 33 – 35 – 36 – 41 – 42 – 43 – 45 – 46 – 49 – 50 – 55 – 56 – 58/ – 59 – 61 – 62 – 63/ – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 74 (con transito solo al mattino dal Cimitero parco) – 76 – 102 (solo al mattino) – SF2 (in servizio continuato dalle ore 8.30 alle ore 20.30).

Metro aperta dalle 7 alle 0.30

La metropolitana sarà in servizio dalle 7 a mezzanotte e mezza, con ultime partenze dai capolinea di Fermi e Bengasi a mezzanotte. In occasione del 1°maggio l’ascensore panoramico della Mole Antonelliana sarà aperto dalle 9 alle 19, mentre la Tranvia Sassi-Superga effettuerà partenze ogni ora da stazione Sassi, nell’orario dalle 9.00 alle 20.00. L’ultima partenza da Superga alle 20.30. I bus che collegano il centro di Torino con il Borgo Antico di Venaria, la Reggia di Venaria e il Parco della Mandria saranno in servizio con il consueto orario.