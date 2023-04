Posti auto tolti per far posto a colonnine di ricarica elettrica? Scatta la polemica a Cavoretto

Polemica a Cavoretto per i posti auto che dovrebbero lasciare spazio all'installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

I lavori, che devono ancora cominciare, sono stati affidati dal Comune di Torino ed Enel X a una ditta appaltatrice di Asti, tuttavia le transenne sono già state posizionate, occupando quattro posti auto in piazza Freguglia.

Un intervento di cui a quanto pare neanche gli Amministratori della Circoscrizione 8 erano stati avvisati. "Togliere quattro posti auto in una piazza che ha pochissimi stalli, in un borgo che soffre da sempre di una carenza cronica di posti auto per i residenti, che vede le attività commerciali deperire per la grande difficoltà di sosta, sembra una scelta decisamente assurda" commenta su facebook il coordinatore Roberto Passadori.

"Da notare che i pochi utilizzatori di auto elettriche (posto che ci siano) hanno sicuramente un punto di ricarica a casa, essendo il borgo costituito in gran parte da abitazioni singole. Cavoretto - aggiunge - richiede da anni nuovi parcheggi e questa iniziativa senza discussione preventiva sta scatenando vivaci proteste".

Sia il coordinatore sia il presidente Massimiliano Miano intendono andare a fondo della questione: "Martedì recupereremo maggiori informazioni e vedremo il da farsi".

Ma intanto lavorano già ad alcune alternative: "Proporremo di realizzarle al parco, dove la riduzione degli stalli sarebbe meno impattante. In piazza i posti sono preziosi per i residenti sparsi nella collina e che usano l'auto per recarsi in farmacia, dal medico o nei negozi".