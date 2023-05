Corteo del 1° maggio, i sindacati: "Poniamo l'accento sulla dignità del lavoro e delle persone. Seguiamo la Costituzione"

In migliaia, nonostante la pioggia, manifestano in centro a Torino per il corteo del Primo Maggio.

"Al centro di questa giornata c’è la celebrazione dei 75 anni di vita della nostra Costituzione", spiega il segretario generale di Cisl Torino-Canavese Domenico Lo Bianco. "Oltre ai valori di libertà e democrazia, richiamati dalla Carta, vogliamo però porre l'accento sulla dignità del lavoro e delle persone. Lavoro inteso come motore di crescita e coesione sociale. Per questo diciamo ancora una volta no al lavoro povero, precario e senza diritti. Diritti, tutele e dignità: sono queste le nostre priorità". "Le misure del governo", prosegue la Cisl, "non contrastano il precariato e liberalizzano il tempo determinato. Bene gli incentivi".