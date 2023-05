Andrea Agnelli si è sposato. La cerimonia che ha unito in matrimonio l'ex presidente della Juventus e la compagna Deniz Akalin si è tenuta in gran segreto due giorni fa in un paesino dell'Umbria al confine con la Toscana, Lisciano Niccone.

Della cerimonia, blindatissima, si è avuta notizia solo attraverso qualche post sui social, in particolare dal video postato da Pavel Nedved. I due sposi, fidanzati da molti anni, hanno due figlie.