Pavimentazione e porte scorrevoli, nuovo ingresso per le Molinette. A fine 2023 la riqualificazione del pronto soccorso

Tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 partiranno infatti gli interventi per ristrutturare il pronto soccorso delle Molinette. Sui 32 milioni di euro di interventi complessivi, questi ultimi cubano 9.5 milioni. "In estate - ha spiegato La Valle - si andrà a gara con Scr per la realizzazione degli interventi: l'assegnazione alle ditte vincitrici verrà fatta in autunno. Il cantiere partirà a cavallo della fine di quest'anno e l'inizio del prossimo". "Attualmente - ha aggiunto - stiamo lavorando su due linee di progettazione, una tecnologica e un'altra organizzativa per la creazione di percorsi più moderni rispetto al passato".