Arbitrum (ARB) e Optimism (OP) salgono alle stelle grazie alla chiamata di Bernstein Bull Run, TMS Network (TMSN) domina il panorama delle criptovalute con un aumento massiccio del ROI

Negli ultimi anni, le reti layer-two per Ethereum (ETH), come Arbitrum (ARB) e Optimism (OP), hanno guadagnato una grande attenzione a causa delle alte commissioni che sono arrivate sulla rete Ethereum (ETH) nel 2021. È chiaro che Ethereum (ETH) è il centro della finanza decentralizzata (DeFi) in questi giorni, ed è per questo che TMS Network (TMSN) vi sta conducendo la sua prevendita di token, che è attualmente nella sua seconda fase e ha raccolto più di 4 milioni di dollari.

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è costruito sulla base di Ethereum (ETH), che gli consente di operare come borsa decentralizzata (DEX) e di offrire caratteristiche di trasparenza e sicurezza che non sono possibili con le borse tradizionali e centralizzate (CEX). Detto questo, l'usabilità dei precedenti DEX è stata piuttosto scarsa. Tuttavia, TMS Network (TMSN) si concentra sull'offerta di un livello di facilità d'uso che non si era mai visto prima in questo settore della DeFi.

La latenza è un altro problema potenziale dei DEX che viene spesso sottolineato dai critici, ma TMS Network (TMSN) è stato costruito da zero per risolvere questo problema. I trader di TMS Network (TMSN) avranno accesso allo stesso tipo di esperienza senza soluzione di continuità che sono abituati ad avere presso un istituto di criptovalute completamente centralizzato. Inoltre, TMS Network (TMSN) è stato costruito pensando fin dall'inizio alla crescita futura, il che significa che la scalabilità di TMS Network (TMSN) non sarà messa in discussione al momento opportuno.

Arbitrum (ARB)

Lido, uno dei principali protocolli di staking decentralizzati su Ethereum, sta studiando un modo per incrementare la propria attività su Arbitrum (ARB). Secondo una proposta presentata dal facilitatore della governance di Lido, Lido potrebbe utilizzare i suoi token ARB, ricevuti come parte di un airdrop dal team di Arbitrum (ARB), per incentivare i fornitori di liquidità nei pool wstETH su Arbitrum (ARB).

wstETH è una versione "wrapped" del token staked ether (stETH) di Lido, che rappresenta una partecipazione in Ethereum 2.0 e accumula ricompense nel tempo. Collegando wstETH ad Arbitrum (ARB), gli utenti di Lido possono accedere a varie applicazioni della DeFi sulla rete di livello 2 senza pagare le elevate tariffe del gas sulla mainnet. Lido si è già integrato con diversi protocolli di DeFi su Arbitrum (ARB), come Kyber, Balancer e Beethoven X.

La proposta suggerisce che Lido potrebbe accettare i suoi 1,2 milioni di dollari di token ARB e distribuirli ai fornitori di liquidità wstETH su Arbitrum (ARB) per un periodo di sei mesi. Ciò creerebbe un ulteriore incentivo per gli utenti a puntare i loro ETH con Lido e a fornire liquidità ai pool wstETH su Arbitrum (ARB).

Optimism (OP)

Optimism (OP) ha visto il suo prezzo del token salire dopo un tweet criptico di un ingegnere di a16z, una società di venture capital che ha investito in Optimism (OP). Il tweet, che recitava: "OP sarà enorme", ha scatenato speculazioni sul fatto che Optimism (OP) potrebbe annunciare presto alcune importanti novità o partnership.

Optimism (OP) utilizza rollup ottimistici per ridurre le commissioni di gas e aumentare il throughput su Ethereum. I rollup ottimistici sono una tecnica che registra le transazioni su una sidechain e le sottopone periodicamente alla catena principale per la verifica. In questo modo, Optimism (OP) beneficia della sicurezza di Ethereum, offrendo al contempo transazioni più veloci ed economiche.

Optimism (OP) ha lanciato la sua mainnet nel marzo 2022 e ha attirato oltre 97 protocolli sulla sua piattaforma, tra cui Synthetix, Uniswap e Velodrome. Optimism ha anche effettuato un attesissimo airdrop del suo token Optimism (OP) il 31 maggio 2022, distribuendolo agli utenti che hanno interagito con Optimism (OP).

Mentre Arbitrum (ARB), Optimism (OP) e TMS Network (TMSN) sono tutti basati su Ethereum, TMS Network (TMSN) ha una visione e una tabella di marcia che la distinguono dai suoi concorrenti. I token di TMSN sono attualmente in vendita a 0,08 dollari, con un sorprendente aumento del 1600% rispetto al prezzo di lancio. Gli investitori più accorti si stanno affrettando ad acquistare i token di TMS Network (TMSN) mentre la prevendita è ancora in corso. Per saperne di più su TMS Network (TMSN), seguite i link qui sotto.

Prevendita: https://presale.tmsnetwork.io

Whitepaper: https://tmsnetwork.io/whitepaper.pdf

Sitoweb: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/tmsnetworkio