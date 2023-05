Trasporto aereo, domani all'Aeroclub di Torino il congresso provinciale di Ugl

Una rappresentanza che negli ultimi anni, anche in ambito locale, è cresciuta in maniera significativa ed esponenziale. “ Siamo felici che sia arrivato il momento di

una giornata dove è prevista una forte partecipazione dei lavoratori del settore e delle istituzioni a livello locale. Per il prossimo futuro ci proponiamo di continuare a profondere il nostro impegno, anche nel nostro massimo impegno, per mantenere il Radar di Avvicinamento a Caselle. Nelle altre realtà ci dedicheremo a stimolare sinergie tra le varie aziende, per una piena occupazione di tutti gli operatori del comparto, con l’obiettivo del lavorare tutti, ma soprattutto bene. Importanti sfide ci attendono anche in ambito Nazionale, con il proseguo degli incontri per i rinnovi dei