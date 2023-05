Un Mario Giacomelli inedito per la quarta edizione di The Phair [FOTO]

Un Mario Giacomelli inedito per la quarta edizione di The Phair

The Phair, la fiera dedicata alla fotografia contemporanea apre fino al 7 maggio a Torino Esposizioni.

33 gallerie, di cui 11 torinesi (Franco Noero, Giorgio Persano, A Pick Gallery, Umberto Benappi, Basiutti e Biasutti, Febo e dafne, Gagliardi e Domke, In arco, Marco Rossi, Peola Simondi, Foto & Contemporary), espongono i nomi di spicco della scena della fotografia nazionale organ e internazionale.

Tra questi Anton Corby, fotografo che ha immortalato i Depeche Mode, Tania e Lazlo, il duo specializzato in scatti surrealisti, ma anche nomi storici come Michelangelo Pistoletto, con le sue foto specchio

Cuore della quarta edizione l’inedito di Mario Giacomelli, Forma e poesia. 70 fotografie, provenienti parte dalla collezione privata Massimo Pretz Oltramonti e mai rese pubbliche, trovano spazio a The Phair sotto la curatela di Chiara Massimello.

Classe 1925, Giacomelli è famoso per aver esportato dalla sua Senigallia in tutto il mondo un’arte per cui l’Italia era ancora poco riconosciuta. Grazie a una grande maestria tecnica ma anche poetica, racconta nature morte, paesaggi di terra e di mare, personaggi umili, persone care, ma anche campi arati appositamente dai contadini che diventano figure informali.

Presente anche un nucleo di foto del suo lavoro forse più noto, realizzato tra il 1961 e il 1963 all’interno del seminario episcopale di Senigallia. Scatti che mostrano i giovani preti felici, durante momenti di svago quotidiano.

Per info: https://www.thephair.com