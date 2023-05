Vanchiglietta si apre alle nuove generazioni con lo Spazio Giovani di corso Cadore

Vanchiglietta si prepara ad ampliare la propria offerta ludico-ricreativa rivolta ai ragazzi e alle ragazze: inaugurerà oggi, venerdì 5 maggio, alle 16.30, infatti, il nuovo Spazio Giovani allestito presso la Poliservizi Michele Rua, in corso Cadore 20/8 a Torino. All'evento seguirà un momento di confronto con i rappresentanti delle istituzioni, tra cui l'assessora alle politiche giovanili della Città Carlotta Salerno, sul rapporto delle nuove generazioni con il proprio quartiere.

Gli obiettivi

L'obiettivo dichiarato, a maggior ragione vista la scarsa presenza di spazi di aggregazione nel quartiere, è quello di “togliere i ragazzi dalle strade”in una modalità che favorisca il confronto e la relazione: “Il cancello dell'oratorio - sottolinea il parroco della San Giulio d'Orta (concessionaria degli spazi di proprietà del Comune, ndr) don Silvano - troppo spesso è una barriera ideologica difficile da varcare e un centro di incontro ludico e ricreativo laico non esiste. Questa mancanza si nota per le strade, dove i ragazzi si ritrovano spesso e si incontrano nelle aree verdi, luoghi perfetti d’estate, ma scomodi nel periodo invernale e comunque non adatti alle esigenze dei giovani, ma per lo più a quelle dei bambini della scuola primaria”.

Il progetto

Il progetto, portato avanti insieme alla Circoscrizione 7 e alle altre associazioni che animano la Poliservizi Michele Rua, si concretizzerà attraverso la realizzazione di diverse iniziative: “Lo spazio - spiegano il presidente della Sette Luca Deri e i coordinatori Michele Crispo e Silvio Sabatino – sarà aperto nei pomeriggi dalle 16 alle 19: i giovani troveranno anche una figura professionale educativa, formata in campo adolescenziale, che li guiderà in un percorso ludico, aggregativo e formativo adatto alla loro età: si tratterà di un punto di riferimento a cui chiedere supporto, sostegno e condivisione delle esperienze”.