Torino piange Giuseppe Pichetto, ai vertici dell'economia locale dagli anni Settanta: è stato il "papà" di palazzo Birago

Lutto per il mondo economico e istituzionale torinese. E' mancato infatti nella giornata di ieri Giuseppe Pichetto , 86 anni, che ha ricoperto molte cariche nel mondo socio-economico locale. A lui si deve anche la "casa" camerale di Palazzo Birago . Uomo colto e raffinato, si racconta che andasse personalmente nei mercati di antiquariato per recuperare alcune parti originali dello storico edificio juvarriano, inaugurato nel 2001.

È stato Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino e presidente della Camera Arbitrale del Piemonte dal 2009. “Abbiamo appreso con grande tristezza la notizia: è stato un Presidente molto importante per l’ente camerale che ci lascia in eredità, oltre al suo esempio e alla sua grande professionalità, anche la testimonianza del suo impegno con la splendida sede di Palazzo Birago di via Carlo Alberto che grazie a lui è stata inserita nel patrimonio dell'ente e completamente ristrutturata; in questi anni ci stiamo impegnando a valorizzarla al meglio”, afferma Dario Gallina, attuale Presidente della Camera di commercio di Torino.

Così lo ricorda Enrico Salza, presidente della Camera di commercio di Torino dal 1976 al 1992: “Un uomo devoto all'interesse superiore, attento e partecipe, capace di grande impegno che ha saputo condurre la Camera di commercio con equilibrio e solidità”.