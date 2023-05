Tossici, pusher e prostitute che si vendono per una dose: la lenta agonia di corso Venezia [FOTO]

C’è un doppio via-vai continuo in corso Venezia: da una parte le auto, che dopo l’inaugurazione della bretella si muovono tra Caselle e piazza Baldissera, dall’altra la lenta processione di tossicodipendenti e disperati di ogni tipo che vanno a drogarsi nelle ex Ferrovie.

I blitz delle forze dell’ordine sono pressoché quotidiani, ma nulla cambia. Anche nel giorno dell’inaugurazione del tratto viario, a una decina di metri dal sindaco che taglia il nastro ci sono loro: tossici e pusher. I primi sono nascosti da arbusti e cespugli. Stanno per terra, tra l’immondizia. I secondi, in maniera sfacciata, non si nascondono nemmeno. Stanno su corso Venezia, a bordo strada, in bici e a piedi.

Fermare il degrado sembra impossibile. Le operazioni condotte dalla polizia servono a migliorare la situazione per un giorno o due, poi tutto torna come prima. “Siamo disperati, a volte vengono a suonarci ai portoni anche di notte”, racconta una residente di corso Venezia. Dall’area abbandonata di Ferrovie spesso si vedono faló notturni, racconta. L’altro giorno una donna è stata trovata nuda, su un materasso di fortuna. Era una tossicodipendente, si vendeva alla luce del sole per una dose.

Sono questi, oggi, le due facce della stessa medaglia. Della stessa Torino. Da un lato la città che cambia, l’inaugurazione di un nuovo tratto stradale. Dall’altra il degrado che avanza, l’illegalità. E la sensazione che nulla cambi, con buona pace di chi è costretto a vivere tra pusher, tossici e prostitute.



"La crescente insicurezza e gli episodi di degrado destano e creano da tempo preoccupazione nei residenti e nei commercianti della zona adiacente - dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 5 Alfredo Ballatore e Carmela Ventra -. Abbiamo più volte segnalato e mostrato in nostro dissenso su luoghi come questo, che lasciati in stato di abbandono diventano facili punti di ritrovo per questi soggetti. Chiediamo una particolare attenzione per le nostre periferie da parte della Città ed interventi tempestivi per garantire sicurezza e vivibilità per le famiglie e le attività produttive di quell'area".