Palla ovale, che passione: la prima partita di rugby in Italia fu disputata a Torino

La nascita del rugby, il celebre sport che prevede l'utilizzo di una palla ovale, avvenne in terra straniera, e precisamente nell'omonima provincia inglese, nel 1823. Durante una partita di calcio disputata in quell'anno, infatti, lo studente William Webb Ellis, partì correndo, con il pallone tra le mani invece di calciarlo, verso l'opposta linea di fondo.

A Torino la prima partita giocata in Italia

In pochi però sanno che la storia "italiana" di questo meraviglioso sport è strettamente connessa alla nostra città, a Torino. Sì, perché se è vero che la nascita del rugby in Italia avvenne a Genova tra il 1890 e il 1895 ad opera degli inglesi, è altrettanto vero che la prima competizione di questo sport sul suolo italiano ebbe luogo proprio nel capoluogo piemontese.

Racing Club de Paris e Servette Ginevra

Nel 1910, infatti, venne disputato un incontro dimostrativo a Torino, anche se non tra due squadre italiane: il Racing Club de Paris e il Servette di Ginevra. Sebbene questa partita non abbia decretato la nascita ufficiale del rugby in Italia, che avvenne solo l'anno seguente a Milano, Torino può comunque vantarsi di essere stata la prima città italiana ad aver ospitato una partita di rugby.

Un record sconosciuto ai più, ma che testimonia la grande tradizione sportiva di Torino.