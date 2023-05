Jon Gomm in concerto al FolkClub

Venerdì 12 maggio alle ore 21.30, Jon Gomm al FolkClub.

L’esordio del cantautore nato a Blackpool (UK) nel 2003, Hypertension, è stato a dir poco una rivelazione musicale: suoni di batteria, percussioni, accordi e armonici suggestivi sulla sua chitarra acustica sotto la sua voce calda e soulful. Le cose sono cambiate per Jon, con il suo storico singolo Passionflower che nel 2012 ha raccolto milioni di visualizzazioni su YouTube e altre piattaforme social – con la leggenda britannica Stephen Fry che lo ha descritto in televisione come “qualcuno che suona la chitarra in un modo che non avevo mai visto suonare prima” e “un genio a tutto tondo”. L’album successivo Secrets Nobody Keeps è uscito nel 2013, consolidando ulteriormente la sua statura come una delle forze trainanti di una rivoluzione acustica.

Il concerto del FolkClub è un’occasione imperdibile per incontrare dal vivo lo stile, la tecnica e la professionalità di uno dei chitarristi acustici più incredibili del momento che arriva sul palco di Via Perrone con il suo virtuoso e rivoluzionario stile chitarristico. Dalla sua chitarra acustica esce infatti una vera e propria band con la quale accompagna la sua inconfondibile voce creando batteria, linee di basso e melodie, simultaneamente e senza usare basi o loop. I suoi live sono una combinazione di energia, delicatezza ed estrema profondità. Catapultato dai piccoli club inglesi al mainstream rimane molto fedele alle sue radici nel circuito acustico del nord dell’Inghilterra. Jon è un artista fortemente indipendente, con una propria etichetta e nessun sostegno da parte dell’industria mainstream.