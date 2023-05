Dai tagli in profondità a quelli per la barba, Claudio Marchisio entra duro sui mali del calcio: "Sul razzismo non si scherza"

Sul razzismo non si scherza, il Napoli ha colto l'occasione e la Juventus fa bene a proseguire con Allegri. A tutto campo, come quando indossava ancora gli scarpini e la divisa da gioco. Claudio Marchisio ha parlato di calcio e - come spesso gli capita - ha dribblato le banalità per andare dritto al punto.



Lo ha fatto incontrando i suoi fan al negozio di Barberino's a Torino, dopo un taglio di capelli e una sistemata alla barba. L'ex calciatore della Juve, infatti, è brand ambassador della catena di barber shop nata a Milano e presente anche a Torino con due negozi in Corso Vittorio Emanuele II e via Andrea Doria, dove si è svolto l'incontro con i tifosi.

"Sul razzismo non si scherza"

Come spesso accade, Marchisio si è distinto per le parole su temi delicati come quello del razzismo, dopo i cori dei tifosi dell'Atalanta contro Vlahovic, la reazione del giocatore serbo e le parole dell'allenatore Gian Piero Gasperini che ha minimizzato l'accaduto. "Non bisogna essere leggeri su questi temi - ha dichiarato - già Kostic aveva subito lo stesso trattamento ma lui non ha reagito e nessuno ne ha parlato, è stato un errore perché bisogna parlarne. Se facciamo dichiarazioni senza dare peso alla cosa poi i ragazzi non ne daranno peso, invece serve dare segnali forti. Alcune tv hanno detto che Vlahovic ha provocato, ma ha solo fatto il gesto del silenzio dopo 70 minuti di provocazioni del pubblico e subito dopo si è allontanato". "Napoli bravo a cogliere l'anno buono"

E a pochi giorni dalla vittoria del campionato da parte del Napoli, Marchisio ha commentato lo scudetto dei partenopei: "Quest'anno nessuno è stato capace di stargli dietro, ma mi è sembrato strano che Juventus, Inter ma anche il Milan non abbiano saputo tenere il suo passo. Il Napoli è stato bravo a cogliere l'occasione ma non vedo questa differenza con le altre squadre da prevedere un altro campionato come questo". "Juve, giusto proseguire con Allegri"