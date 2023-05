Segre: "Togliere crocifisso dalla Sala Rossa e dal Comune di Torino in nome laicità Stato"

Una posizione condivisa dal capogruppo del M5S Andrea Russi, che ha detto: "la Sala Rossa è di tutti i cittadini: non è un luogo sacro, ma quello dove si discutono le regole di convivenza civile. A me spiace che le forze politiche difendano la collocazione del crocifisso come un baluardo contro i fondamentalismi: l'unica difesa contro i fondamentalismi è proprio la laicità". Parole condivise anche dalla capogruppo di Sinistra Ecologista Alice Ravinale:"Togliere il crocifisso dalla Sala Rossa per noi significa due cose: riaffermare il principio di laicità dello Stato e rendere pienamente inclusiva, nei confronti di atei e di persone di altre confessioni, l'istituzione cittadina, anche a livello simbolico. È un gesto di rispetto, che non ha nulla a che vedere con la volontà di cancellare la storia e la cultura né di impedire alle persone di professare e manifestare la propria religione".