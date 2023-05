Il Festival dello Spazio conquista Torino: in 25mila tra curiosi e appassionati

La passione per i segreti del cosmo e le scienze astronomiche ha conquistato Torino: si chiude con un bilancio da record lo Space Festival 2023 a Torino, l’unico evento pop in Italia con tanti appuntamenti tutti gratuiti interamente dedicati allo spazio e all’astronomia. Dopo quattro giorni di conferenze e incontri tematici, presentazioni di libri e proiezioni di film commentati direttamente da esperti di astronomia, visite guidate in azienda, esposizioni di prototipi e aeromodelli, mostre fotografiche, momenti esperienziali per scoprire le missioni spaziali con l’utilizzo della realtà virtuale, si sono registrati 25 mila visitatori, tra appassionati, famiglie, curiosi e turisti attratti anche dalle fantastiche scenografie dello Space Truck allestito in Piazza San Carlo.

Un successo da attribuire a tutta la filiera organizzativa dell’evento: dalla passione e dall’estro del Direttore artistico Marco Berry al supporto economico dell'Assessorato alle attività produttive della Regione Piemonte, che insieme ai contributi di Unione Industriali Torino e AMMA ne hanno reso possibile la realizzazione. Oltre agli sponsor industriali Thales Alenia Space e Altec, alla partnership con il Politecnico di Torino e UniTO al patrocinio di Comune di Torino, ASI - Agenzia Spaziale Italiana, Distretto Aerospaziale del Piemonte e API Torino - Associazione Piccole e Medie Imprese. Fino agli enti e alle strutture che hanno messo a disposizione le loro location: Pista500 del Lingotto, Pinacoteca Agnelli, Cavallerizza Reale, Planetario InfiniTO, Aero Club e Cinema Ambrosio.

“Siamo davvero felici e soddisfatti del successo di questa seconda edizione dello Space Festival, che abbiamo realizzato cercando di rappresentare e descrivere lo spazio e i suoi segreti come lo si racconterebbe a un adolescente. Siamo sicuri che ogni visitatore sia tornato a casa con qualche risposta e qualche nozione in più: questa era la nostra missione. Il sold-out degli appuntamenti già dal giorno dell’apertura ha dimostrato che questa manifestazione è stata apprezzata e che c’è tanta voglia di saperne di più su un mondo che affascina, stupisce e meraviglia”. Marco Berry, Direttore artistico Space Festival.

“L’appassionata risposta del pubblico allo Space Festival conferma come Torino abbia le carte in regola per essere la capitale italiana dell’aerospazio e non può che stimolare ancor di più l’impegno della Regione Piemonte a sostegno del settore. Un impegno concreto che si esprime sia nel quotidiano lavoro al fianco della filiera produttiva, per promuovere la crescita industriale del territorio, sia contribuendo alla realizzazione di momenti di divulgazione, informazione e formazione qual è questa manifestazione, che abbiamo convintamente supportato e che riteniamo possa divenire uno degli appuntamenti di punta del calendario degli eventi piemontesi”. Andrea Tronzano, Assessore alle Attività produttive Regione Piemonte.