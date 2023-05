Gara automobilistica Susa-Moncenisio, il sindaco Carena al Prefetto: "Errore dirottare il traffico sulla Provinciale 212"

Il sindaco di Moncenisio Mauro Carena ha scritto in questi giorni alla Prefettura di Torino per evidenziare un problema logistico creato dall’organizzazione della gara automobilistica Susa-Moncenisio. Si tratta di una manifestazione motoristica, che andrà in scena tra il 27 e il 28 maggio sul territorio del vicino comune di Giaglione. Il blocco della strada influirà sulla viabilità della Strada che porta al Comune. Scrive Carena alle autorità. “Ho ricevuto una comunicazione di modifica della circolazione sulla strada comunale Novalesa-Moncenisio. Mi perviene da un’associazione privata, la quale dichiara che si occuperà e risponderà di gestire, per le giornate interessate dalla manifestazione stessa, la viabilità e la chiusura strade. Ribadisco, come già in precedenza esplicitato, che dirottare il traffico internazionale Italia-Francia in direzione e proveniente dal Colle del Moncenisio su una modesta Strada Provinciale 212 e sulla tortuosa strada comunale montana Moncenisio – Novalesa, risulti un azzardo e sia foriero di pericoli per la sicurezza stradale. Senza alcun spirito polemico e a prescindere dalla mia personale valutazione di una gara automobilistica che, per correttezza, dovrebbe chiamarsi Giaglione-Giaglione, ambientalmente impattante, commercialmente e turisticamente dannosa per il mio Comune, alcune questioni me le pongo. È infatti istituzionalmente accettabile che nessuno mi abbia informato, fatto partecipe di decisioni, se non un’associazione privata in forza di non so quali autorizzazioni? La sicurezza dei transiti in queste giornate, la possibilità di ingorghi, sinistri, l’impatto sul territorio, sono stati valutati? E da chi? È formalismo chiedere che il Sindaco di un Comune debba essere partecipe e coinvolto di quanto accade sul proprio territorio e che non debba ogni anno scrivere preoccupato allorché qualche privato lo notizia di questioni che competono ex lege a Enti e Istituzioni?”. Dal Comune di Moncenisio si attende ora una risposta.