Porta Palazzo, al Mercato Centrale arriva Masterchef. Chiavarino: "Da settembre riqualificazione del mercato"

Un progetto nato nel 2020 sotto forma di dark kitchen, che oggi offre al pubblico pizza al padellino, gigaburgher e pita. Ma non è l'unica novità: all'interno del PalaFuksas sono arrivati la pizza e i fritti di Marco Quintili , il pesce fresco di Benito Di Mola e Sebastiano Pipicella , la bottega del gelato di Rea Silvia Gullì e il ristorante la Piola con un'offerta legata alla tradizione italiana.

A Porta Palazzo arriva Masterchef . Questa mattina all'interno del Mercato Centrale ha ufficialmente aperto i battenti Delivery Valley , firmata dai due ex concorrenti della kermesse gastronomica televisiva Maurizio Rosazza Prin e Alida Gotta .

Montano: "Sempre più legame con Torino"

"Il fatto che gli artigiani mutino con frequenza all'interno è visto come un difetto del Mercato Centrale, invece è una risorsa. Noi vogliamo essere un luogo di integrazione ideale di tutte le razze come Porta Palazzo, dove si sentono tutti protagonisti " ha concluso Montano.

"A Torino - ha proseguito - così come fatto a Firenze e Roma, abbiamo ricaricato le pile e ci siamo rimessi in movimento, cercando sempre più un legame con la città".

La riqualificazione di Porta Palazzo

"Prosegue - ha osservato l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino - il rilancio dell'area di Porta Palazzo". Uno dei cantieri più importanti per l'area vicino alle Porte Palatine è quello legato al PINQUA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare), dove arriveranno due milioni e mezzo di euro. Soldi che permetteranno - ha spiegato l'esponente della giunta - di mettere in atto una serie di interventi di riqualificazione delle cosiddette “tettoie dei produttori /contadini” e “dei casalinghi” che si trovano dietro e a lato del mercato dell'Orologio.