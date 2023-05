Cori, sciarpe e striscioni: i tifosi del Siviglia invadono pacificamente il centro di Torino [FOTO e VIDEO]

Il centro di Torino si colora di rosso e bianco, i colori del Siviglia. Merito degli oltre 1.500 tifosi della squadra spagnola che questa sera, all'Allianz Stadium, affronterà la Juventus nella semifinale di Europa League.

I tifosi del Siviglia, evidentemente arrivati in mattinata in città, hanno letteralmente preso d'assalto i dehor del centro, in particolare quelli di piazza Carignano e piazza Carlo Alberto. Altri hanno bivaccano sulle panchine delle due piazze, intonando cori e scatenando le trombette quando passa qualche coraggioso tifoso juventino con tanto di maglietta bianconera. Al momento, il clima è festoso e goliardico, con i tifosi spagnoli disponibili a farsi foto e selfie con i torinesi curiosi che li immortalano mentre cantano e bevono birra.

Curiosità: moltissimi tifosi del Siviglia hanno fatto tappa allo Juventus store di via Garibaldi, evidentemente spinti dalla voglia di portarsi via un ricordo della partita o comunque dell'avversaria di stasera.