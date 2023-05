Follia a Torino, donna ubriaca va in contromano in tangenziale: patente ritirata e fermo dell'auto

Intensa notte, tra il sabato e la domenica appena trascorsa, per la Polizia Stradale della Polizia di Stato di Torino tra controlli e il fermo di un’autovettura in contromano sulla Tangenziale Sud di questo capoluogo.

Ai piedi della collina torinese è stato allestito un posto di controllo articolato con più equipaggi della Stradale e un laboratorio mobile della “Forensic Service s.r.l.”, una collaborazione nata da un protocollo operativo nazionale per l’accertamento della guida alterata per l’uso di sostanze stupefacenti.

Mentre si svolgevano i controlli in altra località, a sud di Torino, un equipaggio in servizio sulla Tangenziale, a seguito dell’attivazione del collaudato sistema di allerta predisposto dal Centro Operativo della Polizia Stradale, intercettava e fermava tempestivamente la conducente di una Renault Capture, che in stato di alterazione per l’uso di sostanze alcooliche stava percorrendo in contromano la tratta autostradale tra lo svincolo di Stupinigi e l’area di servizio di Nichelino.