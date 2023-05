Grugliasco, dal 15 maggio in edicola l'album delle figurine della Città e delle associazioni

L'Amministrazione comunale di Grugliasco ha dato il via libera al progetto ’L’album delle figurine del Comune’ rivolto alle associazioni sportive e culturali che hanno aderito (Cojtà Gruliascheisa, Gerbido in Festa, Adp Bsr Grugliasco, Go Volley e Go Sport Grugliasco.

Un’adesione caldeggiata dall’assessore allo sport, Dario Lorenzoni e dal sindaco Emanuele Gaito, in quanto ritenuta utile per la promozione dello sport e della attività culturali. L’organizzazione dell’iniziativa è stata suggerita dalla società Akinda Italia srl. Il Comune non ha sostenuto alcun costo in quanto Akinda Italia srl si è occupata dell’organizzazione, della grafica e stampa del prodotto, dei rifornimenti dei punti vendita,