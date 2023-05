L'Istituto Alberghiero Colombatto “sforna” per l'UGI: a Torino torna “Un dolce per la vita”

Sabato 13 maggio per una giornata all'insegna del gusto e della solidarietà

Sabato 13 maggio tornerà per la 26° volta a Torino (dopo 3 anni di stop a causa della pandemia, ndr) “Un dolce per la vita”, evento in grado di coniugare gusto e solidarietà grazie all'ormai storica collaborazione tra l'Istituto Alberghiero “Colombatto” e l'UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini.

I dolci che aiutano i bambini malati di tumore

L'evento si svolgerà, tra le 10 e le 17 presso gli spazi della scuola di via Gorizia 7: gli studenti del Colombatto cucineranno e sforneranno con le proprie mani dolcezze come “brut e bun”, baci di dama, paste di meliga e canestrelli. Il ricavato della vendita dei prodotti verrà interamente devoluto all'associazione che da oltre 40 anni si occupa di cura e assistenza dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie, con un occhio di riguardo alla ricerca.

I numeri e l'edizione 2023

La “bontà” dell'iniziativa è data soprattutto dai numeri: negli ultimi anni, infatti, la raccolta non è mai scesa sotto i 30mila euro. Numeri che, nel 2023, negli obiettivi degli organizzatori possono essere ancora superati per andare a finanziare una nuova “impresa” targata UGI: l'allestimento di nuovi miniappartamenti per le famiglie seguite, che permetteranno di estendere i progetti di accoglienza.

Tutto questo grazie a 30 diversi tipi di specialità con pasticceria piemontese e un vasto assortimento di torte, anche senza lattosio e a basso contenuto glicemico. Ad arricchire il tutto ci penseranno, direttamente dalla Sicilia, gli ospiti dell'Istituto “Paolo Borsellino”, che metteranno sul piatto arancine e cannoli. Le classi 4°, inoltre, parteciperanno a un contest di cake design, con la creazione prima classificata esposta al pubblico durante la giornata.

Le iniziative nel cortile

Nel cortile della scuola, infine, troveranno spazio una serie di iniziative di spettacolo e non solo tra cui l'esibizione della Società Filarmonica Piobesina e le marce delle sue majorette, dimostrazioni di Jutaijutsu a cura della scuola di arti marziali Yoshin Ryu e una rassegna di auto storiche in collaborazione con il Piemonte Club Veteran Car.