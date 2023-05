Strada provinciale Valle di Viù: riapre il tratto tra Margone e Lago di Malciaussia

Venerdì 12 maggio a partire dalle 17 è prevista la riapertura primaverile ed estiva della Strada provinciale 32 della Valle di Viù nel tratto tra il Km 32+500 e il Km 37+164 che dalla frazione Margone (comune di Usseglio) porta al Lago di Malciaussia.

La strasa nel tratto compreso fra l'abitato di Margone e il Lago di Malciaussia è una strada di alta montagna, caratterizzata da un andamento molto tortuoso e con carreggiata di limitata larghezza che sale fino al Lago di Malciaussia (quota 1805 m. s.l.m.). Nella stagione invernale la strada viene chiusa e a inizio primavera il personale tecnico e i cantonieri della Direzione Viabilità provvedono a ripristinarne l’accesso.





La circolazione stradale in questo tratto prevede per tutto il periodo primaverile estivo il limite di velocità a 30 km/h, il divieto di transito agli autobus, ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate ed ai veicoli di lunghezza superiore a 5,00 metri, il divieto -di sosta e di fermata e il divieto di sorpasso per tutti i veicoli,





Altre limitazioni

Ulteriori limitazioni sono previste nelle giornate 24-25 giugno 2023 e nei week end dell’ 1 e 2 e dell’8 e 9 luglio, tutti i giorni tra la metà di luglio a la fine di agosto e infine nel primo fine settimana di settembre. Si tratta del numero chiuso in vigore dalle 8,30 alle 18, orari in cui potranno essere presenti nel parcheggio nei pressi del lago di Malciaussia non più di 130 autoveicoli e non più di 50 motoveicoli, con divieto di transito a partire dal Km 32+100 una volta raggiunto il limite di capienza nei parcheggi. Sarà cura del Comune di Usseglio, tramite la ditta incaricata a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico, interrompere il traffico all’esaurimento dei posti disponibili nel parcheggio in quota, vigilare sugli atti vandalici e sull’abbandono di rifiuti e gestire i servizi igienici nell’area del Lago di Malciaussia.





Inoltre è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione dei velocipedi ed autorizzati, nella fascia oraria 10-11,45 nelle giornate di giovedì 06-13-20-27 luglio 2023.





Sono esclusi dai divieti i seguenti mezzi:





- veicoli dei proprietari di abitazioni nell’area circostante il lago di Malciaussia e lungo la strada che conduce al lago suddetto;





- mezzi destinati alle attività agro-silvo pastorali, alle opere idraulico-forestali, alle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i mezzi utilizzati per servizio pubblico ed i mezzi di servizio utilizzati per la manutenzione stradale;





- veicoli a motore ad uso di personale dipendente delle attività site in località Malciaussia;





- veicoli muniti di apposito contassegno “invalidi” di cui all’art. 381 del D.P.R. 495/1992.

Per info:

www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/modifiche_viabilita.shtml