Grazie al Distretto Urbano del Commercio in arrivo quasi 200 mila euro per i negozi di Moncalieri

Grazie al DUC in arrivo quasi 200 mila euro per i negozi di Moncalieri

Il Distretto Urbano del Commercio porta non solo buone notizie ma anche denari freschi per i negozi di Moncalieri. Sono in arrivo contributi per 190 mila euro per supportare le attività esistenti ed aiutare l’apertura di nuove realtà economiche, con particolare riguardo per quelle del centro storico: corso Roma, via Sestriere e strada Genova.

E' stato l’assessore al commercio Angelo Ferrero nei giorni scorsi a illustrare le novità ad una nutrita platea di negozianti riuniti nella biblioteca civica Arduino, nel corso di una riunione che ha visto intervenire in videoconferenza anche l'assessore regionale Vittoria Poggio.

Ammodernare vetrine, sistemare dehors e digitalizzazione

Investimenti per ammodernare le vetrine ed i dehors, implementare la digitalizzazione delle attività e renderle accessibili a tutti, con interventi per abbattere le barriere architettoniche, con un ampio ventaglio di interventi ammissibili e tetti di spesa prefissati: il contributo può arrivare all’80% per un massimo di 4vmila euro per le imprese esistenti, e all’80% ma sino a 8 mila euro per le nuove attività.

Più aperture che chiusure nel 2022 a Moncalieri

Questi aiuti arrivano dopo un anno che ha comunque contato un saldo positivo tra aperture e chiusure di negozi, a segnalare che a Moncalieri il momento più difficile, legato al Covid, ormai è alle spalle. Ed allora adesso è necessario cambiare e rinnovare per ottenere un ammodernamento e miglioramento delle attività commerciali. Ed allora si cercheranno di favorire i servizi innovativi e la digitalizzazione, gli investimenti per rifare le vetrine, la riqualificazione delle facciate, degli arredi interni ed esterni, con l'obiettivo di avere negozi più moderni, belli e accessibili a tutti.

Nessuno interessato alla fioriere in San Marino

Non è comunque tutto oro ciò che luccica. Lo testimonia il fatto che la recente manifestazione di interesse, dal valore di 50 mila euro, per installare fioriere nel centro storico sinora non ha ottenuto adesioni. “Se questo fondo non verrà utilizzato completamente siamo pronti ad estendere questa opportunità agli altri assi commerciali individuati dal Duc”, ha spiegato l'assessore.

Per intanto l’avviso per manifestazioni di interesse all’installazione delle fioriere in via San Martino è stato prorogato al 15 giugno. Sperando che in questo mese qualcuno decida di farsi finalmente avanti.