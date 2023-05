Il Gran Paradiso nella top ten tra i parchi nazionali più popolari d’Italia

Con città d’arte come Roma, Firenze e Venezia, il patrimonio storico e culturale del nostro paese è famoso in tutto il mondo. Ma l’Italia è la destinazione ideale anche per chi ama la natura e i paesaggi incontaminati, e i parchi nazionali sono un ottimo punto di partenza.

24 maggio Giornata Europea dei Parchi

Il 24 maggio si celebra la Giornata Europea dei Parchi e, per l’occasione, Musement, la piattaforma digitale per scoprire e prenotare esperienze di viaggio in tutto il mondo, ha realizzato una classifica dei parchi nazionali più popolari d’Italia, basata sul numero di recensioni su Google. Il risultato è una lista di 10 siti naturali meravigliosi, da visitare almeno una volta nella vita.

Per realizzare la ricerca è stato analizzato il numero di recensioni su Google di tutti i parchi nazionali italiani. I parchi con il maggior numero di recensioni sono stati considerati i più popolari. Dati aggiornati ad aprile 2023.

Le Cinque Terre svettano al comando