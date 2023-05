Riscoprire il patrimonio ambientale di Torino: a fine maggio arrivano il Festival del Verde e FLOR

Non fa in tempo a finire il Salone del Libro che a Torino (e provincia) è subito tempo di un altro evento. Da lunedì 22 a domenica 28 maggio, infatti, ecco arrivare il Festival del Verde, alla sua prima edizione. Nei giorni del 26, 27 e 28, invece, si aggiunge anche la seconda edizione di FLOR Primavera, come ideale conclusione del Festival. Festival del Verde da più di 50 eventi

Il Festival del Verde fa parte del circuito del Chelsea Fringe Festival, manifestazione botanica londinese, ed è il più importante evento in Italia di questo tipo. Per una settimana a Torino, Collegno, Moncalieri, Nichelino e Santena sarà presente ogni sorta di manifestazione a tema verde. Più di 50 iniziative a partire da aperture speciali di orti e giardini (alcuni per la prima volta in assoluto) passando per visite e passeggiate guidate nei parchi, fino a eventi in vigne e giardini botanici e iniziative di volontariato. Tra gli altri, aprirà al pubblico il Parco storico del Castello Reale di Moncalieri, in attesa della conclusione dei lavori di ristrutturazione. La maggior parte delle iniziative è gratuita, mentre per alcune è previsto un contributo di 3 o 5 euro. Torino tra le città più verdi d'Europa

Lo scopo della manifestazione è quello di mostrare ai cittadini, spesso poco consapevoli dell'estensione del verde in zona, il patrimonio naturalistico dell'area metropolitana di Torino. Il 37% della città, infatti, è ricoperto da piante che la rendono una delle città più verdi d'Europa.

"È giusto mettere l'accento su questo aspetto - ha commentato l'assessore al verde pubblico Francesco Tresso - Torino ha un rapporto di verde pro capite tra i più alti d'Europa ma non è così percepito dai suoi cittadini. Una settimana come questa è fondamentale per fare conoscere gli strumenti che abbiamo per gestirlo". 150 florovivaisti in città grazie a FLOR

FLOR primavera, invece, aumenta l'offerta del weekend riportando per la seconda volta a Torino 150 tra florovivaisti, artigiani, ceramisti e agricoltori. Gli espositori saranno presenti dalle 9 alle 20 di venerdì, sabato e domenica nei Giardini Reali e, aggiunta di questa edizione, alla Cavallerizza Reale. Oltre al mercato di fiori e piante è previsto un programma di iniziative culturali come le mostre "Le piante dei Cesari", sulla botanica degli antichi romani, o "Hortus Conclusus" e "Verde Trama" sulla sostenibilità nel mondo dei profumi e della moda. L'ingresso costerà 7 euro (5 fino al 15 maggio) e sono previsti pass integrati per visitare FLOR e i Musei Reali o tutte le Residenze Sabaude del Piemonte.