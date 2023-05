Violento scontro tra monopattino e auto in corso San Maurizio

Violento scontro tra un'auto e un monopattino all'incrocio tra corso San Maurizio e via Rossini.

L'automobile, guidata da una giovane automobilista, che procedeva in direzione sud lungo il corso si è scontrata con un monopattino che percorreva via Rossini in direzione lungodora e che, presumibilmente, non avrebbe rispettato il semaforo rosso.