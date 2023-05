Cavoretto, una raccolta firme per non perdere i parcheggi in piazza Freguglia

Continua la battaglia dei cittadini di Cavoretto per evitare di perdere quattro parcheggi a favore della colonnina di ricarica elettrica Enel in piazza Freguglia.

I lavori non sono ancora iniziati, ma le transenne e la cartellonistica, hanno subito messo in allarme i residenti che insieme al coordinatore della Circoscrizione 8, Roberto Passadori, hanno organizzato una raccolta firme per spostare la colonnina in luogo diverso e più idoneo, prima che sia allacciato.

"La rimozione di quattro posti auto - spiega Passadori - avvenuta senza alcuna informazione o discussione, in una piazza che dispone di pochi posti, è assolutamente inaccettabile".

"Cavoretto - aggiunge - soffre da tempo di carenza di parcheggi (insufficienti per i residenti e per i pochi esercizi commerciali che sopravvivono), chiede da anni soluzioni e non può sopportare questo drastico taglio. I pochi posti disponibili in piazza devono essere usati a rotazione breve per recarsi dal medico, in farmacia, a scuola o nei negozi; inoltre, i pochi possessori di auto elettriche in zona collinare dispongono generalmente di punto di ricarica domestico".