"Tacchi rotti, eppure bisogna andar". Il 17 giugno Torino si colora arcobaleno con il Pride: la sfilata parte da Aurora

Sabato 17 giugno le vie della città tornano a riempirsi dei colori arcobaleno del Torino Pride. Che quest'anno avrà un'importante novità: il punto di partenza della manifestazione sarà ad Aurora, davanti alla Circoscrizione 7, in corrispondenza dei Giardini Madre Teresa di Calcutta.

La decisione di collocare il punto di concentramento del Pride in periferia è frutto di un lungo percorso di coinvolgimento della rete di realtà e associazioni presenti nei territori di Torino nord, a cui si aggiunge la chiusura di via Po causa lavori.

"Tacchi rotti eppur bisogna andar"

Slogan dell'edizione 2023 è "Tacchi rotti, eppure bisogna andare". Un chiaro riferimento al canto della Resistenza "Fischia il Vento", brano del 1943 di Felice Cascione. E il Torino Pride, dopo l'evento di venerdì al Carignano sulle trascrizioni dei figli di coppie omogenitoriali, torna ad attaccare il Governo con il motto "Orfan dei diritti".

Al centro della sfilata arcobaleno poi altri temi come il diritto alla casa, il contrasto alla repressione del dissenso, le rivendicazioni in campo ambientalista e delle persone con disabilità e neurodivergenze.

"Pride evento di tutta la città"

"Il quartiere Aurora – dichiara Marco Alessandro Giusta, coordinatore - dinamico e multiculturale, rappresenta una parte fondamentale della nostra città, ricca di storia e di comunità vibranti: spostando il punto di partenza del Pride vogliamo dimostrare il nostro impegno nel coinvolgere tutte le realtà della città, comprese quelle periferiche, e nel riconoscere l'importanza di ogni quartiere nel tessuto sociale di Torino. L'obiettivo fondamentale è rendere il Pride un evento di tutta la città, avvicinandolo ai quartieri più periferici, riconoscendo l'orgoglio, la complessità e la bellezza di queste zone: l’arcobaleno che inonderà Torino sarà ancora più ricco di colori e sfumature".

Felici della decisione anche il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri che, con la Coordinatrice Pari Opportunità Sara Razzetti, commenta: "è un onore che il corteo del Pride abbia inizio proprio ad Aurora, luogo di solidarietà e di interconnessioni tra culture diverse".

Il percorso

Il percorso prevede la partenza da corso Vercelli per poi proseguire su corso Emilia, corso Brescia, via Bologna, corso XI Febbraio, Rondò Rivella, corso San Maurizio per concludersi al Parco del Valentino per i discorsi finali.

La festa sarà ospitata anche quest’anno dal Centralino in via delle Rosine e vedrà la partecipazione di tante serate torinesi che si sono messe a disposizione gratuitamente per l’organizzazione.