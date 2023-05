Per celebrare la Giornata Mondiale delle Alpi, la Cammina Marentino alla scoperta delle Alpi

In occasione della Giornata Mondiale delle Api, prosegue sabato 20 maggio a Marentino l’iniziativa “I sabati e le domeniche del Villaggio”, che propone camminate a partecipazione gratuita per scoprire le colline di Torino e del Chierese a passo lento, seguendo alcuni dei percorsi del Cammino di Don Bosco, promosso dalla Città metropolitana di Torino e dai Comuni aderenti alle Strade di Colori e Sapori del Chierese e del Carmagnolese.

La “Cammina Marentino” è una camminata di circa tre ore, soste escluse, in programma su di un percorso ad anello di 10 Km e mezzo su strade sterrate, strade interpoderali e asfaltate secondarie, con dislivello in salita di 264 metri. Il percorso è adatto a tutti e, partendo dall’Apiario sperimentale, attraversa il centro storico dominato dalla chiesa dell’Assunzione di Maria Vergine, per guadagnare poi la sponda marentinese del Lago di Arignano e da qui raggiungere l’agriturismo Bellavista, dov’è in programma una breve sosta per dissetarsi. Superato il sito di Monplaisir, si prosegue su sentieri con interessanti scorci panoramici per rientrare all’Apiario, dove i partecipanti consumeranno il pranzo al sacco nell’area attrezzata. Sarà possibile usufruire del pranzo al sacco con prodotti locali proposto dalla Pro Loco di Marentino al costo 8 euro, con prenotazione entro le 21 di giovedì 18 maggio. A seguire è in programma l’inaugurazione dell’Apiario sperimentale e sarà possibile indossare la tuta da apicoltore per osservare le api al lavoro e scoprire i prodotti dell’alveare. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 8,30 in piazza San Sebastiano a Marentino, con parcheggio lungo la Strada Provinciale 98, 150 metri prima del bivio verso Avuglione e la chiesa di Santa Maria Assunta.

Sono consigliati abbigliamento e scarpe adatti ad un’escursione in collina e i bastoncini. Gli organizzatori della camminata sottolineano che, sui tratti asfaltati aperti al traffico, il camminatore si comporta come previsto dal Codice della Strada, procedendo in fila indiana in senso contrario alla percorrenza dei veicoli salvo nei tratti in curva, in cui si è particolarmente esposti. È importante mantenersi a vista con chi precede. La partecipazione è gratuita e l’unico costo a carico dei partecipanti, pari a 12 euro, è rappresentato dal Kit del camminatore, con l’assicurazione valida fino al 31 dicembre, la credenziale e la Guida escursionistica del Cammino Don Bosco con la cartina. La credenziale sarà conservata dall’associazione Nordic Walking Andrate, che vidimerà per ciascun partecipante la presenza alle varie camminate.



Sabato 21 ottobre a Chieri, in occasione dell’evento Cammina Chieri, verranno premiati i partecipanti con il maggior numero di presenze.

Le successive camminate sono in programma domenica 4 giugno a Pino Torinese, sabato 10 giugno a Trofarello, sabato 2 settembre a Riva presso Chieri, domenica 3 settembre a Carmagnola, sabato 16 settembre a Cambiano, domenica 17 settembre ad Arignano, sabato 30 settembre a Sciolze, sabato 21 ottobre a Chieri, domenica 22 ottobre a Cinzano.

Per info: www.camminodonbosco.it; 334-6604498; info@camminodonbosco.eu