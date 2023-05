Rete RE.A.DY per non discriminare: le iniziative per la Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia

II 17 maggio è la Giornata internazionale contro l’omotransfobia: nota in tutto il mondo come IDAHOTBIT (International Day Against Homophobia, Biphobia, Intersexism and Transphobia ), la Giornata commemora la data storica del 17 maggio 1990, nella quale l’Assemblea generale dell’Organizzazione mondiale della sanità sancì che l’omosessualità non è una malattia, cancellandola dalla lista delle patologie mentali.

Nel pomeriggio di mercoledì 17 maggio, la Città metropolitana di Torino, che partecipa alla Rete RE.A.DY (la rete nazionale delle Pubbliche amministrazioni contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere), ha organizzato un incontro dedicato al tema del bullismo omolesbobitransfobico.

In sinergia con le attività pianificate sul territorio nazionale dalle altre Pubbliche amministrazioni partecipanti alla Rete,

La Città di Torino e la Città metropolitana promuovono mercoledì 17 maggio dalle 10 alle 11.30 al teatro Astra (via Rosolino Pilo 6 A) un momento di incontro e scambio rivolto agli alunni e alunni delle classi terze quarte e quinte degli Istituti scolastici secondari torinesi dal titolo “La scuola è per tutt@”. Amministratori e amministratrici della Città di Torinoe della Città metropolitana dialogano con Vladimir Luxuria, direttrice del Lovers Film Festival e Vera Tripodi, filosofa e ricercatrice del Dipartimento di elettronica e telecomunicazioni del Politecnico di Torino.

Nel pomeriggio, nella sala al XV piano della sede della Città metropolitana (corso Inghilterra 7, Torino) si svolgerà alle 14 un evento di formazione e confronto dal titolo “A scuola di rispetto. Bullismo omolesbobitransfobico, parliamone insieme” rivolto al personale docente degli Istituti superiori e degli enti di formazione accreditati del territorio metropolitano.

L’evento, ideato e realizzato in collaborazione con il Comune di Torino, ha come finalità l’avvio di un primo confronto con il corpo docenti su come i temi dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere impattino individualmente e sul gruppo classe. Saranno presenti come relatori e relatrici la professoressa Chiara Bertone e rappresentanti delle Associazioni Arcigay Torino, Maurice glbtq e Agedo.

La Rete RE.A.DY è stata fondata a Torino il 15 giugno 2006 su iniziativa dei Comuni di Torino e Roma. È una rete a governance multilivello, nata per coordinare le azioni di Enti Locali e delle Regioni finalizzate a contrastare e superare le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Attraverso RE.A.DY, rappresentanti politiche/politici e amministrative/amministrativi di Enti Locali e Regioni condividono esperienze e diffondono buone prassi sul territorio nazionale, affinché diventino patrimonio comune delle pubbliche amministrazioni.