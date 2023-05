Disability manager della Regione, chiusa la discussione generale

La Commissione Bilancio ha concluso la discussione generale sul provvedimento di istituzione del Disability Manager della Regione. Durante la seduta, il capogruppo dei Moderati - primo firmatario della legge - ha illustrato gli emendamenti che servono a meglio definire profilo, competenze e dotazioni finanziarie della nuova figura. Le proposte di modifica, ha sottolineato, sono frutto del confronto con gli altri gruppi consiliari e serviranno a costruire un testo finale comprensivo di tutte le sensibilità. Sul testo degli emendamenti è intervenuto anche un consigliere del gruppo M5s.

La Commissione, inoltre, ha dato parere positivo all’unanimità alla norma finanziaria per il testo unificato sul sostegno e riconoscimento della funzione sociale ed educativa del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. La consigliera Pd, prima firmataria della proposta di legge che è stata unificata al Disegno di legge di Giunta, ha spiegato che la norma finanziaria prevede lo stanziamento di 25 mila euro annui nel periodo 2023-25 cosi ripartiti: 5 mila euro per l’organizzazione di una giornata annuale dedicata alla condivisione di buone pratiche e 20 mila per il sostegno a progetti particolarmente interessanti e innovativi.

Parere favorevole, infine, alla norma finanziaria per la ratifica dell'intesa per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.