Occupazioni abusive, Ambrogio (FdI): "Da Rosatelli risposta fumosa che non affronta il tema della discussione"

“La risposta all’interpellanza a mia firma in relazione all’applicazione del protocollo RegionePrefettura-Comune di Torino-ATC è assolutamente insoddisfacente. L’Assessore ha evitato volutamente di affrontare il tema centrale che tanti cittadini ci segnalano: come mai il coordinamento con i Servizi sociali per l’accompagnamento dei nuclei in stato di difficoltà procede a rilento e in maniera farraginosa? Questo modus operandi certamente avvantaggia gli occupanti, che spesso utilizzano i minori come un vero e proprio scudo per poter evitare le dovute misure di esecuzione degli sfratti. Di fronte all’immobilismo di questa Amministrazione ci troviamo a ribadire con forza come il ruolo dei Servizi sociali sia determinante per portare a termine in maniera efficace il ripristino della legalità nelle strutture ATC. Questo genera una situazione - intollerabile - in cui le occupazioni da parte di chi ha minori a carico restano impunite ed è arrivato il momento, per l’Amministrazione, di assicurare che tutti gli organi coinvolti in queste operazioni lavorino in maniera precisa e puntuale”. Così Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia e Consigliere comunale di Torino in risposta alla trattazione dell’Interpellanza sulle occupazioni abusive.