Edisu Piemonte accoglie i rappresentanti della City University of New York

Fino al 17 maggio Edisu Piemonte accoglie i rappresentanti della Cuny University, la City University of New York.

Dopo l'incontro avvenuto nella loro sede di New York durante il viaggio di Edisu Piemonte negli Stati Uniti lo scorso gennaio ora è il turno dell'Ente per il diritto allo studio di far conoscere il territorio e il sistema universitario piemontese alla delegazione americana in visita.

I rappresentanti della Cuny University sono stati ricevuti questa mattina dal presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti per un momento di confronto sui modelli di diritto allo studio piemontese e statunitense. Al termine dell'incontro hanno potuto visitare la residenza universitaria del Lingotto e pranzare alla mensa Olimpia.

Nei prossimi giorni la delegazione newyorkese oltre a visitare i luoghi di interesse della città, farà visita ai Rettori degli Atenei Piemontesi (Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Università del Piemonte Orientale) e al nuovo grattacielo della Regione Piemonte.

“La visita della Cuny University è un'occasione per rafforzare lo scambio di best practices iniziate a New York quando abbiamo avuto il piacere di visitare la loro università e conoscere le loro attività. Edisu Piemonte ha intensificato l'impegno per l'internazionalizzazione nella convinzione che confrontarsi con i modelli di diritto allo studio di altri Paesi offra utili spunti per migliorare e ampliare i nostri servizi” ha dichiarato il presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti.

“E' un piacere essere qui a Torino e in Piemonte in rappresentanza della City University of New York. Siamo qui per imparare di più sul vostro sistema universitario e di diritto allo studio e ci auguriamo che possano nascere importanti occasioni di partnership e di scambio internazionale tra le nostre istituzioni e facoltà” ha dichiarato Anthony Munroe, presidente del Borough of Manhattan Community College.