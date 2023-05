Grugliasco, proseguono cantieri e lavori in città

A Grugliasco proseguono diversi cantieri: da quelli internazionali, come la nuova città universitaria, a quelli più vicini ai cittadini, come la sistemazione di strade e vialetti.

Ecco, nello specifico, i lavori che stanno andando avanti e in fase di chiusura: prosegue in corso Torino l'ampliamento del polo scientifico universitari. Intervento invece, sulla torre dell'acquedotto grugliaschese; terminata la riqualificazione del dosso di via Moncalieri, mentre proseguono i lavori per la segnaletica orizzontale in via Spanna.

Prosegue il cantiere del vialetto pedonale a fianco della scuola Ciari e i lavori per la posa della fibra ottica in via Don Caustico.