Riqualificazione di piazza Solferino, i taxisti: "Non spostate il nostro parcheggio". Epat replica: "Nessun trasferimento"

Dialoghi in corso per la riqualificazione di piazza Solferino , con l'obiettivo di valorizzare e rendere più fruibile uno dei luoghi simboli del centro di Torino. Nell'ambito del nuovo Piano Integrato d'Ambito, l' Epat Ascom ieri mattina ha promosso presso il ristorante Solferino un incontro con i commercianti della zona ed i propri tecnici. Un confronto, come conferma il presidente di Epat Claudio Ferraro , per parlare del " progetto di riqualificazione, che riguarda tutta piazza Solferino ".

"No allo spostamento parcheggio taxi"

Ma la riunione ha messo in allarme i conducenti delle auto bianche del capoluogo piemontese, in particolare Francesco Ammirati del Comitato di base Tassisti Torinese. Secondo alcune voci il recupero dell'area prevederebbe "la dismissione dello storico parcheggio taxi di piazza Solferino, a favore della creazione di un dehor per il ristorante che vi si affaccia".

"Sia chiaro fin d'ora - aggiunge Ammirati - che non siamo, né saremo disposti, a cedere un solo metro a favore di speculazioni commerciali fatte sulla nostra pelle e sul nostro lavoro". A schierarsi al suo fianco anche la Lega in Circoscrizione 1, che per voce del capogruppo Federico Rolando e del consigliere Antonio Di Nardo, fa sapere: "Chiunque pensi di poter spostare uno dei parcheggi storici del servizio pubblico, che serve gran parte del centro cittadino, ci vedrà fare le barricate".