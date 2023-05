Parella avrà la sua palestra pubblica e all'aperto di calisthenics: sarà in corso Telesio

Un'opportunità in più per tutti gli amanti dello sport, del benessere e della forma fisica residenti nel quartiere Parella (ma non solo): sono iniziati da alcuni giorni, infatti, i lavori di posa della nuova palestra pubblica e all'aperto di calisthenics.

Calisthenics in corso Telesio

Le attrezzature verranno realizzate dalla Divisione Verde della Città di Torino con fondi React EU in corso Telesio nel tratto compreso tra via Valgioie e via Pacchiotti. Il calisthenics è la tipologia di esercizio fisico che prevede solamente l'utilizzo del peso del proprio corpo come resistenza.

I lavori

Ad annunciare l'avvio dei lavori è la vice-presidente della Circoscrizione 4 Sara Cariola: “La struttura - spiega - è in fase di preparazione e una volta eseguiti gli scavi per le fondazioni, si installeranno i pali e sarà realizzata anche la relativa pavimentazione in gomma”.