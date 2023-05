Salone del Libro 2023: al Lingotto gli ultimi ritocchi in vista dell'apertura di domani [VIDEO]

115 mila mq espositivi, 573 stand, 48 sale e 13 laboratori, per oltre 1600 eventi a Lingotto e oltre 600 sul territorio con il Salone Off. Sono questi i numeri della 35esima edizione del Salone Internazionale del Libro che si aprirà ufficialmente domani, giovedì 18 maggio.

Nonostante l'incognita del meteo dei prossimi giorni, gli spazi del Lingotto in queste ore sono in fermento in vista dell'inizio della buchmesse. Gli ultimi scatoloni di libri, nastri adesivi e cartellonistica e tutto è pronto per accogliere i turisti che l'anno scorso sono stati oltre 168 mila.

Per l’inaugurazione di domani, che si terrà dalle ore 11, sono attesi anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Ministro della Cultura della Repubblica Italiana Gennaro Sangiuliano, il Ministro della Cultura della Repubblica d'Albania Elva Margariti, Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte e Stefano Lo Russo, Sindaco della Città di Torino.

Le novità

Tra le novità principali di quest’anno la Sala Oro, che anziché trovarsi dentro l’Oval, sarà al suo esterno, e la Pista 500 della Pinacoteca Agnelli sul tetto del Lingotto. Quest'anno si aggiunge, inoltre, la Sala della Montagna, con una programmazione di eventi sul tema della narrazione d'alta quota. Tornano, poi: il Bosco degli scrittori di Aboca Edizioni, che quest'anno aumenta lo spazio, il Palco Live, il campo da tennis, l'area dedicata alla ristorazione e le sale esterne Magenta e Bianca.

Si aggiunge un ulteriore tassello di internazionalità con il ritorno del Paese ospite che quest’anno è l'Albania. All’interno del padiglione 1, è stato allestito uno stand monumentale realizzato dall’architetto Matilde Pando, un’opera dal titolo Chronical Stone, ispirato al Libro dello scrittore Ismail Kadare. L’Albania porterà tra i suoi più raffinati autori e autrici, come Lea Ypi, Ornela Vorpsi, Ermal Meta e molti altri; la regione ospite è la Sardegna.

Pronta a partire anche l'Arena Bookstock, che torna con i progetti di sempre e ad essi aggiunge alcune novità, come La biblioteca delle passioni, una vera e propria biblioteca, gestita da gruppi di attivisti, ma anche il nuovo percorso d’accesso. Ispirato proprio al mondo di Alice attraverso lo Specchio, lungo un corridoio si arriverà alla sala degli incontri decorata con collage realizzati durante i laboratori per adulti e bambini del Castello di Rivoli.

Per dare sempre più spazio al racconto letterario sui Social, al Salone del Libro ci sarà anche un Salottino social (area esterna), dove i visitatori potranno fermarsi e cimentarsi in indovinelli a tema letterario.

Gli accessi

Gli accessi alla Fiera sono quattro: ai tre ingressi del 2019 (Nizza, Mattè Trucco, Stazione FS Lingotto) si è aggiunto dal 2020 l’accesso dal Centro Commerciale Lingotto. Da quest'edizione si aggiunge l'ingresso dalla fermata della metropolitana Italia '61-Palazzo Regione Piemonte, da cui parte la Passerella ciclo-pedonale che porta direttamente in fiera.

L'accesso alla Pista 500 avviene tramite un percorso di 15 minuti sulla storica rampa - accessibile dall’area esterna davanti al Padiglione 1 - che li porterà direttamente sul tetto del Lingotto.

Il programma completo, e costantemente aggiornato, è disponibile online, alla pagina: www.salonelibro.it/programma-2023.html