Nichelino, ladri in azione al mercato di via Primo Maggio

Ladri e truffatori non vengono solo a suonare ai campanelli di casa ma sono in azione anche e soprattutto nelle strade. Nei giorni scorsi a Nichelino sono stati segnalati diversi casi di anziani derubati al mercato di via Primo Maggio.

Distraggono e derubano le vittime

Il modus operandi di questi soggetti è identico a quello di altre situazioni simili: con la scusa è vendere fazzoletti, in realtà distraggono i malcapitati e ne approfittano per rubare soldi o portafogli. Il parcheggio di via Ponchielli sarebbe stato teatro di almeno un paio di episodi sabato scorso.

Controlli rafforzati in zona mercato

La Polizia locale sta indagando e nel mirino, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, ci sarebbero due uomini di origine marocchina o nordafricana. Per intanto sono stati rafforzati i controlli nella zona del mercato per i giorni a venire.