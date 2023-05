Maltempo, Arpa dirama l'allerta arancione per diverse zone del Piemonte. Aperta la sala operativa della Protezione civile

Inoltre, per fare il punto della situazione il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi hanno convocato per le ore 15.30 nella Prefettura di Cuneo un vertice con la Prefettura di Torino ed i territori interessati.

ll bollettino emesso poco fa da Arpa Piemonte dispone allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico in Alta val Susa e nelle valli Chisone, Pellice, Varaita, Maira e Stura, in estensione nella giornata di domani alla pianura cuneese. Sul resto del territorio l’allerta è verde per oggi e giallo per domani (zone di Toce e Scrivia escluse).