La pioggia non ferma la voglia di Salone del Libro: ombrelli e code sotto il diluvio [FOTO]

Torino ha voglia di libri, di cultura. Nemmeno la pioggia ferma gli appassionati di cultura che, nel secondo giorno di Salone del Libro, hanno affrontato il maltempo e si sono messi in coda fuori dal Lingotto Fiere.

Tante le scolaresche che prima dell’apertura dei cancelli si sono messe in fila, in una distesa di ombrelli aperti. L’organizzazione del Salone del Libro ha anche predisposto percorsi coperti con tendoni per spostarsi dai padiglioni all’Oval, in modo tale da non patire troppo gli effetti del maltempo. Nessun tendone invece, almeno per il momento, agli ingressi.

Nella giornata di oggi sono previsti grandi ospiti, tra cui ospiti Michela Murgia e Massimiliano Ossini.