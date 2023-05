"Art Speaks Through Shades", a Moncalieri una mostra fotografica interattiva per riflettere e combattere i pregiudizi

La nostra società, per quanto si proponga di essere egualitaria e di mentalità aperta, è ancora legata a pregiudizi e ad atteggiamenti discriminatori. Da qui nasce l’esigenza di creare un progetto che faccia riflettere le persone su quanto i pregiudizi che abbiamo siano inconsci e radicati dentro di noi.

Una mostra per combattere i pregiudizi

Il modo migliore per far passare questo concetto è toccare il tasto emotivo delle persone, e farlo attraverso un percorso in cui loro diventano i protagonisti. Perché davanti alla potenza delle emozioni, ogni distinzione si annulla. Ed allora a Moncalieri arriva la mostra fotografica Art Speaks Through Shades , che nasce proprio con questo obiettivo. È un percorso interattivo in cui lo spettatore, di fronte alle immagini, diventa protagonista, ed è portato a riflettere su come i pregiudizi ci condizionino a livello inconscio tutti i giorni, addirittura nella semplice attività del guardare una fotografia.

Appuntamento alla Famija Moncalereisa



La mostra sarà visitabile gratuitamente alla Famija Moncalereisa, in via Alfieri 40, sabato 27 maggio dalle 15 alle 20 e domenica 28 dalle 10 alle 17.